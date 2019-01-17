Под Хабаровском запущен комплекс по уничтожению биологических отходов

Хабаровск, , 10:23 — REGNUM На площадке «Ракитное» территории опережающего развития «Хабаровск» завершён первый этап строительства комплекса по уничтожению биологических и медицинских отходов и производству экструдированных кормов и колумбария для домашних животных, сообщает 17 января пресс-служба Минвостокразвития России.

Стоимость проекта составляет 34 млн рублей. На предприятии будет создано 10 рабочих мест.

Отмечается, что комплекс будет оказывать медицинским учреждениям, сельскохозяйственным организациям и производителям пищевых продуктов. С этой целью резидент ТОР «Хабаровск» уже получил необходимые документы в Центре гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае.

На следующем этапе проекта инвестор планирует создание колумбария для домашних животных, а в 2020 году приступит к строительству завода по производству экструдированных кормов из чистого биологического сырья.

Читайте также: В Хабаровском крае построят завод по производству топливных гранул