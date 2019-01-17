Прикамье заказало для сенаторов и депутатов ГД автомобили

Пермь, , 10:16 — REGNUM Аппарат правительства Пермского края объявил аукцион на услуги по перевозке пассажиров легковым транспортом. Начальная цена лота — 7 млн рублей, а пассажирами должны стать члены Совета Федерации и депутаты Госдумы. Источником финансирования указаны федеральные средства.

Тендер завершился, подведены итоги. Единственным участником стала ООО «Управляющая компания «Национальный медицинский холдинг», которая и признана победителем. Контракт заключается на год — до 31 декабря 2019 года.

Услуги должны оказываться по нерегулярным заявкам сенаторов и депутатов Госдумы для поездок в связи с осуществлением ими своих полномочий согласно части 7 статьи 32 Федерального закона от 08 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации». Исполнитель контракта должен иметь возможность предоставлять машину круглосуточно, не взирая на выходные дни. Среди условий указано и единовременное предоставление восьми автомобилей.

Согласно документации, перевозка VIP-персон осуществляется на чёрном автомобиле, год выпуска которого не ранее 2018 года. По условиям, в машине должны быть климат-контроль, подушка безопасности водителя, подушка безопасности переднего пассажира, подушки безопасности боковые, антиблокировочная система тормозов, помощь при экстренном торможении, система курсовой устойчивости, усилитель рулевого управления, видеорегистратор. Наличие в салоне GPS-навигатора, с актуальными картами Пермского края.

Среди обязанностей исполнителя — подавать транспорт, оснащенный щеткой для чистки одежды и губкой для чистки обуви. Время с момента заявки и до предоставления машины должно составлять не более одного часа.

Напомним, Пермский край в Совете Федерации представляют Алексей Пушков и Андрей Климов. В Госдуме интересы региона представляют семь депутатов. Все они члены партии «Единая Россия».