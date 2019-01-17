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За полтора года жители Казахстана купили около 6 тыс. золотых слитков

Экономика

Более 97% золотых слитков было продано населению через банки

Астана, 17 января 2019, 10:29 — REGNUM  За время действия программы по продаже мерных слитков Национальный банк Казахстана продал населению республики 5 924 золотых слитка общей массой 222,3 кг, сообщает 17 января агентство «Казинформ» со ссылкой на Нацбанк.

В финансовом регуляторе напомнили, что программа была запущена в мае 2017 года. Более 97% золотых слитков было продано населению через банки второго уровня. В Национальном банке ожидают увеличения объемов реализации слитков в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 ноября 2018 года пункты обмена валюты в Казахстане получили право торговать золотыми слитками. С момента запуска продаж по 4 января 2019 года обменные пункты продали 37 слитков общей массой 810 гр.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане начинают продажу золотых слитков через уличные обменные пункты

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Экономика Казахстана
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