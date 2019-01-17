Разрубить клубок несуразиц: о соцнорме энергопотребления по Чубайсу

Барнаул, , 09:50 — REGNUM Алтайский общественник Константин Емешин согласен с утверждением главы Росного Анатолия Чубайса о том, что экономика электроэнергетики в России совершенно не рыночная. Комментируя его предложение о введении социальной нормы энергопотребления, он пояснил, что проблема намного сложнее.

«Уже несколько раз в общественное мнение вбрасывается идея установления социальных нормативов на потребление электроэнергии. И обсуждают как правило срез только бедные-богатые. Однако проблема намного сложнее.

Именно с советских времен сохранилось еще «перекрестное субсидирование», а это иной срез — население-производство. А внутри производства тарифы делили на одно и двухставочный — для аграриев, для малого бизнеса. Одновременно придумали платежи за подключение. Чубайс разбил энергетику для создания конкурентных рынков, но реально у каждого конечного потребителя все-равно остается монополист. Для жителей ввели тарифы для домов имеющих электроплиты и не имеющих. Отдельно тарифы для селян.

В общем экономика электроэнергетики по сути совершенно не рыночная. А тут еще к электрогенерации ТЭЦ добавили ещё производство тепла. И поэтому здесь громадный клубок проблем. И отдельные эксперты считают, что надо разрубить этот «клубок несуразиц» и предлагают начать это с установления «социальных нормативов». И тут же все пугаются последствий.

В результате не двигаемся «ни вперед, ни назад». Но, тем не менее, этот клубок надо рано или поздно «разрубить». Однако слишком громадные деньги поставлены на кон и поэтому власть пугается и каждый раз откладывает решение проблем. Я бы просто все-таки принял «дорожную карту» и в течение 5−10 лет разрулил бы все эти проблемы».

Как уже сообщало ИА REGNUM, идею введения в России социальной нормы потребления электричества озвучил накануне, 16 января, в ходе Гайдаровского форума глава Роснано Анатолий Чубайс. По его словам, стоимость электроэнергии в России на сегодняшний день приблизительно в два раза ниже среднемировой. Это приводит к тому, что электроэнергия тратится неэффективно.

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