Учёные АлтГТУ разработали уникальную технологию упрочнения деталей машин

Барнаул, , 09:43 — REGNUM Уникальную технологию изготовления износостойких покрытий, повышающих эксплуатационную стойкость деталей машин и инструментов из металлов от 2 до 50 раз, разработали учёные Алтайского государственного технического университета им И. И. Ползунова. Об этом 17 января сообщает пресс-служба вуза.

В университете предложили наносить на поверхность деталей специальный боридный слой путем термической обработки в насыщенной среде. Толщина покрытия составляет до 10 мкм на твердых сплавах и до 200 мкм на сталях и чугунах. Использование этой технологии возможно в энергетике, сельском хозяйстве, машиностроении и других отраслях промышленности.

По словам разработчиков, внедрение технологии не требует использования сложного оборудования и специальной подготовки поверхностей перед обработкой. Также, благодаря большой толщине получаемых слоев, допускается производство доводки размеров изделий.

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