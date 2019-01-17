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В Саратове рост цен на топливо объяснили новой ставкой НДС

Экономика

УФАС осуществляет мониторинг цен на нефтепродукты в рамках антимонопольного регулирования

В Саратове рост цен на топливо объяснили новой ставкой НДС
Falkenpost
Бензин

Саратов, 17 января 2019, 09:38 — REGNUM  На АЗС Саратовской области рост цен на моторное топливо с начала текущего года составил не более 1,7%. Об этом сообщает пресс-служба областного УФАС России.

Отмечается, что ведомство осуществляет мониторинг цен на нефтепродукты в рамках антимонопольного регулирования.

«С 1 января 2019 года рост цен на нефтепродукты составил не более 1,7%. По сведениям хозяйствующих субъектов это связано с увеличением ставки НДС», — говорится в сообщении пресс-службы УФАС.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января стало известно, что депутаты Саратовской областной думы попросили региональное управление ФАС провести проверку по вопросу цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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