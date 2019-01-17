В Пекине создается первый индустриальный парк в сфере кибербезопасности

Пекин, , 09:38 — REGNUM В Пекине будет построен национальный индустриальный парк кибербезопасности с целью развития этой сферы и создания базы для внутренних компаний в сфере IT, сообщает 26 января агентство Синьхуа.

Более 10 компаний, специализирующихся на интернет-безопасности, подписали контракт на переезд в парк, который, в свою очередь, имеет две ветки — в районе Хайдянь и Тунчжоу соответственно, сообщили в Муниципальном бюро экономики и информационных технологий Пекина. Строительство парка началось в конце 2017 года. К 2020 году ожидается, что промышленное производство в парке достигнет 100 млрд юаней (около $14,5 млрд).

«Мы активно развиваем проект. Ведущие внутренние и зарубежные компании в области кибербезопасности откроют свои штаб-квартиры в парке», — заявил представитель бюро Цзян Гуанчжи.

Член Муниципального комитета Пекина при Народном политическом консультативном совете Ци Сяогуан, в свою очередь отметил, что развитие информационных технологий приводит к наращиванию соответствующих рисков.

«Пекин является центром политической активности, культуры, международных обменов и технологических инноваций, что делает его также и целью для кибер-атак», — заявил Ци.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пекине в конце ноября 2018 года открылся тематический парк искусственного интеллекта, являющийся первым в своем роде. В парке Хайдянь представлены беспилотные автобусы, «умные» фонарные столбы, «интеллектуальные» динамики и прочие изделия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Пекине открылся первый тематический парк искусственного интеллекта