Ярославская область в 2018 году остановила рост долга за газ

Ярославль, , 09:11 — REGNUM Долг предприятий ЖКХ Ярославской области за газ (без учета «ТГК-2») в 2018 году впервые на несколько лет почти не увеличился и остался на уровне конца 2017 года. Информация об этом размещена на сайте «Газпром межрегионгаз Ярославль», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Задолженность ресурсоснабжающих предприятий составила 2,9 млрд рублей (2,87 млрд на конец 2017 года). На протяжение двух последних лет задолженность росла на 0,4−0,5 млрд рублей в год.

При этом руководству области все же не удалось выполнить условия соглашения с «Газпромом» о сокращении долга на 20% в год. Документ подписали глава «Газпрома» Алексей Миллер и губернатор Дмитрий Миронов в апреле 2017 года.

Не нарастить долг в 2018 году удалось во многом за счет бюджетов муниципальных образований. Городам Переславлю-Залесскому и Рыбинску из областного бюджета были выделены кредиты для частичного погашения долгов за газ. Кроме того, на баланс местных властей были переданы или передаются котельные обанкротившейся «Ярославской генерирующей компании». Избавившись от этой обузы, «ЯГК» смогла сократить долг с 981 до 917 млн рублей в 2018 году.

Однако наиболее острые проблемы долгов пока не решены. Рыбинское МУП «Теплоэнерго» увеличило долг с 694 до 812 млн рублей. Сократить долг Рыбинска власти планируют за счет потребителей — с 2019 года в Рыбинске будет значительно увеличен тариф для населения за тепло и горячую воду.

Несмотря на помощь из бюджета, предприятия Переславля-Залесского увеличили долг с 565 до 590 млн рублей. И в Переславле, и в Рыбинске решить проблему долгов власти планировали за счет передачи теплоэнергетического комплекса в концессию, но этого так и не случилось. По факту неплатежей в Переславле со стороны муниципального предприятия «Спектр» частной котельной «ПЭК» в конце 2018 года возбуждено уголовное дело.

Можно констатировать, что системных решений, которые позволяли ли бы сократить долг за газ, в регионе не принято. Проблемы решаются за счет местных властей, которым возвращают убыточные котельные и повышения тарифов для жителей. Не допустить роста долга пока удалось за счет «ручного управления» ситуацией.

Вряд ли местные бюджеты, сидящие на дотациях из региона, и небогатое население районов области способны найти дополнительно 3 млрд рублей для возврата долгов структурам «Газпрома».

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