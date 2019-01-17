В Казахстане запретили ввоз партии лимонов из России

Астана, , 09:10 — REGNUM Государственные инспекторы по карантину растений в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Туркестанской областях Казахстана пресекли 50 попыток незаконного ввоза растительной продукции, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

С 1 по 11 января 2019 года были выявлены факты незаконного ввоза 2500 пачек семян овощных культур, 20 тонн лимонов и мандаринов из России, а также 82 тонн фиников и 20 тонн фисташек — из Узбекистана. Продукция не имела фитосанитарных сертификатов.

Напомним, с 15 по 28 декабря 2018 года государственные инспекторы по карантину растений в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Алма-Атинской и Туркестанской областях пресекли 99 попыток незаконного ввоза растительной продукции высокого фитосанитарного риска.

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