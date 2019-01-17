В итальянской Самбуке пытаются продать дома за €1

Рим, , 08:59 — REGNUM Власти итальянского города Самбука на острове Сицилия в целях «восстановления общины» предлагают всем желающим приобрести дома всего за 1 евро. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Власти Самбуки … разместили объявления на десятки домов…» — передает вещатель.

По данным телеканала, в последние годы власти Самбуки пытаются остановить отток населения из региона.

30 октября 2018 г. информагентство Askanews сообщило, что правительство Италии будет бесплатно предоставлять многодетным семьям земельные участки на срок 20 лет и более. Земельные участки смогут получить молодые семьи, в которых третий ребенок родится в 2019—2021 годах.

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