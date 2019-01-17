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Правительство Южной Кореи сократит субсидии на электромобили

Экономика

Размер субсидий сократится на ~$2,675

Сеул, 17 января 2019, 08:57 — REGNUM  Правительство Южной Кореи уменьшит размер субсидий при покупке электромобилей, сообщает YTN.

Министерство окружающей среды Республики Корея сообщило, что сократит размер субсидии на 3 млн вон (~$2,675). Теперь сумма субсидии будет равна 9 млн вон (~$8,024).

Размер субсидии на водородные автомобили останется прежней — 22,5 млн (~$20,060).

Министр окружающей среды Республики Корея объяснил: не смотря на то, что размер субсидий на приобретение электромобилей сократили, количество субсидий выросло на 76% и составило 56 тыс.

Кроме того, в этом году министерство выделит средства на строительство 46 водородных и 1200 электрозаправочных станций.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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