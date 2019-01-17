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Тюмень: турецкая авиакомпания наказана за египетских пилотов

Экономика

Общая сумма штрафов составила 5,4 млн рублей

Тюмень, 17 января 2019, 09:25 — REGNUM  Полёты зарегистрированной в Турции авиакомпании «Атласжет Хаваджылык Аноним Ширкети» в Тюмень пресечены. В 2018 году перевозчик 14 раз привлекался к административной ответственности за нарушение государственной границы в международном аэропорту «Рощино». Общая сумма штрафов составила 5,4 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Курганской и Тюменской областям.

Самолеты данной авиакомпании летали в тюменский международный аэропорт «Рощино» с июня по сентябрь 2018 года рейсом «Анталья — Тюмень». Члены экипажа воздушных судов являлись гражданами Египта, однако российских виз у них не было.

Авиакомпания «Атласжет Хаваджылык Аноним Ширкети» пыталась обжаловать в суде штрафные санкции, апеллируя к факту, что для граждан Египта установлен безвизовый режим въезда в Российскую Федерацию.

«Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Арабской Республики Египет в данной ситуации не применимы, так как исходя из смысла соглашений, въезд, выезд и временное пребывание членов экипажа без паспортов и виз возможны при осуществлении полетов авиапредприятий договаривающихся сторон, однако авиакомпания «Атласжет Хаваджылык Аноним Ширкети» не является египетской авиакомпанией», — гласит решение Тюменского областного суда от 24 декабря 2018 года.

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Авиаперевозки
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