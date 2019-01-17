Читинский депутат предложила отключать по ночам свет у малоимущих

Чита, , 08:53 — REGNUM Депутат гордумы Читы Екатерина Борисова в ходе состоявшегося сегодня, 17 января, заседания комитета ЖКХ предложила отключать по ночам свет в бараках, жильцы которых незаконно используют электричество для отопления квартир. Об этом пишет «Чита.ру».

"По логике, им надо на ночь отключать этот свет — как на дачах. И всё, не будут топить», — заявила народная избранница.

На этот спич Екатерину Борисову сподвигла информация, которую ранее озвучили депутат гордумы Наталья Нестеренко («Городское жилищно-эксплуатационное управление, которое обслуживает неблагоустроенные многоквартирные дома, живёт на 25% от взносов жителей») и замруководителя администрации по финансам Андрей Кефер («Кража электричества в городе достигла таких масштабов, что рядом с некоторыми бараками, которые официально находятся на печном отоплении, даже нет складов угля или дров»).

Любопытно, что и у городских властей, по словам Андрея Кефера, нет средств для обнаружения незаконного потребления электричества. Чиновник даже не смог ответить на вопрос о сумме, которая потребуется для проведения такого аудита.

По наблюдению читинских СМИ, отключение электричества в назидание за воровство сильно смахивает на предложение мэра города Анатолия Михалёва отстреливать бомжей.

Напомним, 24 февраля 2011 года мэр Читы на встрече депутатами гордумы пожаловался на то, что городских бомжей нельзя отстреливать:

«Бомжи — это беда. С этой бедой рады бы… Но, к сожалению, мы не имеем права лицензию на отстрел отдавать. Мы с вами подписали конвенцию о правах человека, и каждый избирает себе такой способ жизни, который ему нравится».

Позднее он признался, что его слова были неудачной шуткой. Но слова депутата Екатерины Борисовой на шутку мало походят.

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