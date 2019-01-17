В Павлодарской области Казахстана планируют построить сахарный завод

Павлодар, Казахстан, , 08:50 — REGNUM Строительство сахарного завода в Павлодарской области Казахстана планируется начать в 2020 году, заявил заместитель акима (главы) города Аксу Монтай Мусин, сообщает 17 января агентство «КазТАГ».

Заместитель главы города отметил, что территория для строительства завода уже определена. Региональные власти продумали вопрос о подведении коммуникаций к будущему объекту. В частности, в настоящее время проходит экспертизу проект по строительству ЛЭП.

Мусин добавила, что примерная стоимость завода составит 37 млрд тенге ($98 млн). Проектная мощность предприятия составит 100 тыс. тонн сахара за сезон. Завод будет работать 250 дней в году.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года объем производства сахара в Казахстане составил 283 134 тонны, что на 23,9% меньше, чем в 2017 году. Потребление сахара было компенсировано за счет импорта.

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