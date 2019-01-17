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Угандийский шиллинг укрепился из-за сокращения импорта — аналитики

Экономика

Уганда импортирует больше, чем экспортирует, внешнеторговый дефицит составил 319,6 миллиона долларов США, по информации на ноябрь 2018

Кампала, 17 января 2019, 09:19 — REGNUM  16 января угандийский шиллинг укрепился по отношению к доллару США, сообщает Daily Monitor Uganda.

Угандийский шиллинг ослаб на 7,8% в 2018 году в период с апреля по декабрь.

В ноябре 2018 в Уганде опасались, что тенденция спада национальной валюты продолжится, однако угандийский шиллинг стабилизировался к концу 2018 года. Рост валюты продолжился в первых числах января: с 1 по 9 января курс вырос с 3700 по 3737 по отношению к доллару США. С 9 по 15 января курс снова упал до 3694, а после 15 числа угандийский шиллинг снова начал расти, передает Exchange-rates.org.

16 января угандийский шиллинг продавали и покупали за 3695 и 3699 соответственно по отношению к доллару США.

Стивен Кабойо, рыночный аналитик, отметил, что рост угандийского шиллинга может быть вызван низким спросом и поэтому может иметь временный эффект.

Председатель ассоциации трейдеров Кампалы Эверест Кайондо рассказал, что рост шиллинга мог произойти в результате возвращения многих граждан с каникул с деньгами для покупки имущества внутри страны.

Кельвин Кьинги, исполнительный директор Банка Уганды по коммуникациям, отметил, что рост шиллинга может быть вызван низким уровнем инфляции.

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