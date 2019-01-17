Правительство РФ намерено увеличить маткапитал для дальневосточников

Владивосток, , 08:23 — REGNUM Проект постановления правительства, касающийся поддержки демографии на Дальнем Востоке, готов и в скором времени будет передан премьер-министру Дмитрию Медведеву на рассмотрение. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Планируется внести изменения в действующее постановление, касающиеся поддержки рождаемости на Дальнем Востоке. Для этого намерены увеличить размер материнского капитала и повысить выплаты на детей.

По словам Татьяны Голиковой, размер регионального материнского капитала зафиксируют на уровне 30% от федерального материнского капитала — порядка 132 тыс. рублей. Эту меру намерены включить в национальный проект «Демография». Софинансирование на эти меры из федерального бюджета составит 95−99%, как это и предусмотрено для выплат по национальным проектам.

Также планируется увеличить выплаты на первого ребенка, обеспечить региональные выплаты на третьего и последующих детей для семей, проживающих в ДФО.

Кроме того, власти намерены реализовывать комплекс мер по снижению смертности населения, повышению доступности медицинской помощи, пропаганде здорового образа жизни.

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Как сообщало ИА REGNUM, Дальний Восток продолжает терять население. По данным статистики, ни один субъект ДФО в 2018 году не смог похвастаться улучшением демографической ситуации.

Очень тяжёлая ситуация в Приморье — за 9 месяцев 2017 года численность населения в регионе сократилась на 4116 человек только за счёт превышения смертности над рождаемостью.

В Хабаровском крае по этой же причине в указанный период население сократилось на 1300 человек.

В Приамурье в минусе 1257 человек. Остальные дальневосточные регионы также показали уменьшение численности населения в связи с тем, что родившихся детей намного меньше, чем умерших жителей.

На заседании Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам Дмитрий Медведев в очередной раз заявил о том, что необходимо уделить внимание демографии на Дальнем Востоке при доработке нацпроекта «Демография».