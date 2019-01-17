Заксобрание Прикамья заказало мониторинг СМИ и соцсетей за 1,2 млн рублей

Пермь, , 08:22 — REGNUM Законодательное собрание Пермского края объявило аукцион на оказание услуг по комплексной многоаспектной аналитической обработке сообщений средств массовой информации региона. Начальная цена лота составляет 1 191 996 рублей. Итоги тендера подведут 17 января.

Согласно техзаданию, мониторинг всех местных СМИ осуществляется в режиме реального времени. Исполнитель должен оперативно, в течение двух часов, информировать о выходе критичных, проблемных, негативных материалов по новостным поводам, как о конкретных депутатах и спикере, так и о деятельности краевого парламента в целом.

Мониторингу подлежат не менее 25 радиостанций, не менее 27 телеканалов, около 150 газет и журналов, а также не менее 150 сайтов, соцсети. Кроме ежедневного мониторинга предполагается еженедельный контент-анализ. Его результаты должны содержать как количественные, так и качественные показатели, а именно, количество упоминаний объекта исследования в распределении по типам СМИ, количество упоминаний объекта исследования по типам СМИ в динамике (по датам), количество упоминаний объекта исследования в распределении по источникам информации в разрезе каждого типа СМИ, распределение количества упоминаний объекта исследования по темам, количество упоминаний объекта исследования в сравнении с предыдущим периодом; характер упоминаний; количество и характер связей между объектом исследования и участниками информационных событий в которых они встречаются; тональность упоминаний.

Контракт заключается на год — до 31 декабря 2019 года.