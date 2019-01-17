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Федеральные выплаты с 1 февраля проиндексируют на 4,3% — Голикова

Экономика

Финансовую поддержку в виде выплат, на которые будет потрачено дополнительно 25 млрд рублей, получат более 15 млн жителей страны

Москва, 17 января 2019, 08:11 — REGNUM  С 1 февраля 2019 г. в Российской Федерации проиндексируют все федеральные ежемесячные денежные выплаты на 4,3%. Об этом сообщила 16 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента страны Владимира Путина с членами правительства.

«С 1 февраля (в России) будут проиндексированы … все федеральные ежемесячные денежные выплаты, это 4,3%, — заявила Голикова. — Росстат уже опубликовал данные».

По ее словам, финансовую поддержку в виде выплат, на которые будет потрачено дополнительно 25 млрд рублей, получат более 15 млн жителей страны.

Как передавало ИА REGNUM, 15 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Гайдаровском форуме в Москве заявила, что в 2023—2024 годах в России может начаться естественный прирост населения вместо убыли.

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