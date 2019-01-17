В ЕС снизился объём продаж автомобилей Lada

Брюссель, , 08:06 — REGNUM Объём продаж автомобилей Lada в странах Евросоюза по итогам 2018 года составил 5186 штук, что на 0,1% меньше показателя предшествующего года, следует из отчёта Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

В документе отмечается, что самый сильный спад произошёл в декабре — за месяц АвтоВАЗ реализовал 304 машины против 461 в 2017 году.

Лидером по продаже в ЕС стал концерн Volkswagen, который реализовал 1 752 162 машины, что на 2,7% превышает показатель 2017 года. Второе место занимает Renault с показателем 1 105 778 машин (-3,9%), третье — Ford с 994 397 проданных автомобилей (+5,0%).

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