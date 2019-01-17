Экспорт ИКТ Южной Кореи составил $220,4 млрд

Сеул, , 07:55 — REGNUM В 2018 году экспорт информационных и коммуникационных технологий из Южной Кореи составил $220,4 млрд, сообщает YTN.

По данным министерства образования, науки и техники Республики Корея, экспорт ИКТ вырос на 11,5% и составил $220,4 млрд. Кроме того, торговый баланс также достиг рекордного уровня — $112,3 млрд.

Экспорт полупроводников увеличился на 28,6%, чем в 2017 году, и составил $128,1 млрд. Тем не менее экспорт мобильных телефонов и жидкокристаллических дисплеев сократился на 23,2% и 21% соответственно.

Самым крупным экспортным направлением стал Китай, экспорт в Поднебесную составил $119,3 млрд, что на 14,4% больше, чем годом ранее. А экспорт в такие страны, как Вьетнам и США, наоборот вырос на 8,1% и 13,2% соответственно.