В США продлили лицензии компаниям Дерипаски

Вашингтон, , 07:48 — REGNUM Министерство финансов Соединенных Штатов перенесло на 28 января срок истечения лицензий компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго», подконтрольных бизнесмену Олегу Дерипаске, об этом сообщили в департаменте по контролю за иностранными активами (OFAC).

Так, первая лицензия продлевает срок действия вывода из-под санкций от активов компаний En+ и «Русал», две другие лицензии допускают сделки с En+ и «Русалом» до 28 января.

«Это кратковременное продление позволит En+, «Русал» и «Евросибэнерго» продолжить функционировать», — говорится в сообщении.

Напомним, весной прошлого года США объявили о новых ограничительных мерах против РФ. В числе компаний и граждан, попавших под санкции, оказались данные компании и их владелец Олег Дерипаска.

Позже в США заявили, что могут снять санкции с этих компаний, если Дерипаска откажется от контроля над ними, после чего бизнесмен сократил долю своего участия в капиталах указанных предприятий.

Однако демократы решили воспрепятствовать этому и теперь пытаются протащить резолюцию, которая бы запретила казначейству снимать санкции.

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