Рубль и нефть движутся разнонаправленно

Москва, , 07:08 — REGNUM На валютных торгах 16 января рубль с утра начал умеренно, но почти непрерывно расти и по отношению к доллару, и к евро. К вечеру рубль подорожал к доллару на 0,78%, а к евро — на 0,69%. Цена нефти марки Brent к вечеру 16 января упала на 0,28%, до $60,48 за баррель. Однако снижение цены на нефть практически не повлияло на рубль, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на Гайдаровском форуме в Москве заявил, что рубль перестал зависеть от цен на нефть (и разнонаправленная динамика рубля и нефти 16 января стала тому подтверждением). По его словам, на курс рубля не могут повлиять внешние факторы, так как Россия практически не зависит от динамики мировой экономики и «способна вытянуть себя сама». Пока оставим без комментариев, повлияли ли эти слова министра на курс рубля.

Не исключено, что на курс рубля оказало благоприятное влияние удачное размещение Минфином РФ всех трех предложенных выпусков гособлигаций. Министерство финансов выставило на аукционы выпуск ОФЗ-ПД 26 223 с погашением в феврале 2024 г. объемом 15 млрд руб., выпуск ОФЗ-ПД 26 224 с погашением в мае 2029 г. объемом также 15 млрд руб. и выпуск ОФЗ с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) 52 002 с погашением в феврале 2028 г. объемом 5,14 млрд руб. Все три выпуска были размещены в полном объеме.

Доходность выпусков ОФЗ-ПД 26 223 и 26 224 по средневзвешенной цене составила, соответственно, 8,17% и 8,32% годовых, а средневзвешенная доходность ОФЗ-ИН составила 3,3% годовых. Индекс российских гособлигаций RGBI 16 января вырос на 0,28%.

Курс евро к доллару на торгах 16 января упал на 0,1%, что было связано с недовольством голосованием в парламенте Великобритании по «Брекситу», отклонившим вариант «сделки» с ЕС, предложенный кабинетом Терезы Мэй. Исходя из новостного фона и динамики цены на нефть, на сегодня, 17 января, прогноз по курсу доллара снижен до 66−67,3 руб., а по курсу евро — до 75,5−76,8 руб.

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