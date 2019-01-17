107 млн за уборку и ковры на фоне повышения тарифа: нижегородские торги

Нижний Новгород, , 04:22 — REGNUM Нижегородский водоканал на фоне ратования депутатов думы Нижнего Новгорода за повышение стоимости услуг водоотведения и водоснабжения, объясняемого в том числе и необходимостью реализовать инвестиционные программы, планирует заключить договор на услуги по уборке помещений, территории и передаче во временное пользование ковровых покрытий, их регулярную замену и чистку на сумму более 107,66 млн рублей за три года, или около 35,6 млн рублей в год. Результаты конкурса по отбору исполнителя ОАО «Нижегородский водоканал» подведёт 12 февраля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в конце ноября 2018 года городские депутаты обратились к губернатору Глебу Никитину с просьбой «об установлении предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании Нижний Новгород с 1 июля по 31 декабря 2019 года в размере 4,1%». Речь шла в том числе и о росте тарифов на водоснабжение и водоотведение, а в качестве обоснования просьбы фигурировала необходимость реализации поставщиками услуг, в том числе и ОАО «Нижегородский водоканал», инвестиционных программ. Одна из депутатов, тогда ещё заместитель спикера, в декабре 2018 года сложившая свои полномочия Елизавета Солонченко объясняла на своей странице в соцсетях поднятие тарифов необходимостью ремонта труб для повышения качества воды и многим другим.

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В середине января 2019 года ОАО «Нижегородский водоканал» объявил открытый конкурс для субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление услуг по уборке помещений и прилегающей территории объектов, предоставлению во временное пользование ковровых покрытий и регулярную их замену, чистку. Стоимость данных услуг компания оценила в 107 660 362,57 рубля. Итоги конкурса проведут 12 февраля 2019 года. Срок оказания услуги — в течение трёх лет с даты заключения услуги. Место оказания услуг — Нижний Новгород и 19 подразделений ОАО «Нижегородский водоканал».

В техзадании уточняется, что исполнитель кроме всего прочего должен использовать свои расходные материалы и обеспечить в санузлах выкладку туалетной бумаги, бумажных полотенец, подложек на унитаз, жидкого (пена, крем, разливное) мыла, освежителей воздуха.