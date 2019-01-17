Медведев уточнил информацию по делегации на форуме в Давосе

Москва, 17 января 2019, 02:53 — REGNUM Главой российской делегации на Всемирном экономическом форуме в городе Давосе (Швейцария) будет министр экономического развития РФ Максим Орешкин, уточнил глава правительства России Дмитрий Медведев в Twitter.
https://twitter.com/MedvedevRussia/status/1085541710413922304
Напомним, Всемирный экономический форум в Давосе проводится ежегодно: на встречу в швейцарских горах съезжаются не только представители бизнеса, но и лидеры стран, общественные деятели.
Читайте подробнее: Вексельберг, Дерипаска и Костин едут в Давос
Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что делегацию на форуме возглавит Орешкин, российский министр энергетики Александр Новак объявил еще 11 января.
Читайте ранее в этом сюжете: Делегацию России на экономическом форуме в Давосе возглавит Максим Орешкин