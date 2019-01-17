Рынков на всех не хватит: «Наращивание экспорта экономику России не спасёт»

Москва, , 01:22 — REGNUM Российское правительство до сих пор не выработало программу перехода страны на траекторию устойчивого экономического роста. Об этом 16 января заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ, комментируя заявления чиновников на Гайдаровском форуме в Москве.

«Самый главный вопрос всё равно остаётся без ответа: как обеспечить рост российской экономики? Их линия — это наращивать вывоз. То есть внутри нам налоги, внешнему рынку — товары. Внутреннему покупателю ничего. Внутренний покупатель платит НДС, платит 30% социальных отчислений, 13% заработной платы, на автомобиль, на имущество, в том числе на жильё, которое у нас является правом по Конституции», — заявил Колташов.

«Налоги нужно уменьшить. Нужно ввести необлагаемый налогом минимум, разгрузить внутреннего покупателя. Мы не получим никакого прорыва в пятёрку, никакого большого экономического роста, если внутри страны не будет расти потребление», — подчеркнул он.

По его мнению, для этого нужно сделать две вещи: провести налоговую реформу и простимулировать рынок жилья.

«Перестаньте отбирать деньги у людей, господа либералы! По 60% люди платят налогов, это идеальный законопослушный россиянин! Это должно быть ликвидировано, не должно быть налогов вообще в таком количестве. С другой стороны, мы можем расти за счёт строительного сектора. Это то, чего больше всего не хватает! Покупателя просто грабят, вместо того, чтобы на его основе обеспечить рост экономики и развитие страны. Это колоссальный ресурс», — пояснил экономист.

В целом же ставка на то, что Россия сможет динамично расти только за счёт увеличения экспорта, «договорившись с этим рынком, оторвав у кого-то другой рынок, наращивая вывоз в азиатский регион» — такая стратегия, скорее всего, не даст достаточного эффекта, полагает Колташов.

«Во-первых, потому что растёт протекционизм. Не только мы одни умные догадываемся, что надо быть протекционистами. Теперь это будут делать многие. И растёт ожесточение в мире. Поэтому не только замещение импорта и расширение массы экспортируемых товаров, но и развитие внутреннего потребления. Внутреннего потребителя нужно не только стричь, но и давать ему вырасти», — указал он.