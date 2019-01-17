«Неплохой рост при санкциях и всеобщем нарушении принципов ВТО» — Гутенёв

Москва, , 01:21 — REGNUM Российскому правительству необходимо выработать системный подход к экономической политике. Об этом 16 января заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ, комментируя слова министра труда и социальной защиты Максима Топилина об объёме средств, необходимом для ликвидации бедности в стране.

«Я думаю, что основная задача — всё же не стать пятой или четвёртой экономикой мира, а обеспечить достаточно высокое качество жизни, нормальные реальные доходы, сформировать покупательную способность населения и нормальный внутренний спрос», — заявил Гутенёв.

Чтобы понять, сможет ли Россия этого достигнуть, нужно не просто смотреть, с какими рисками страна столкнётся в ближайшие три-четыре года, но проанализировать, «какую инерцию мы набрали уже сейчас», и эта тенденция положительна, считает депутат.

«Здесь можно однозначно сказать, что на самом деле сделан очень большой шаг вперёд. Он может быть незаметный, но он сделан. И мы видим, что на высоких нефтяных ценах и отсутствия санкций у нас не было роста экономики, а сейчас, при всеобщем нарушении международного права и принципов ВТО, сумасшедших санкциях, мы, тем не менее, увеличиваем золотовалютные резервы, мы очень серьёзно провели программу импортозамещения. В принципе, темп набрать можно, но для этого нужно решить очень важные задачи», — отметил парламентарий.

По его словам, среди этих важнейших и так и не решённых до сих пор задач — деофшоризация экономики и завершение политики неоправданных и дорогих санаций убыточных банков. Однако наибольшую тревогу вызывает желание правительства бездумно «залить деньгами» ряд наиболее болезненных социально-экономических проблем.

«Здесь есть очень большие скрытые ресурсы. Но основную опасность я вижу в том, что раздавая деньги наименее обеспеченным, мы снова оставим профессуру с 20−25 тыс. зарплат, молодых талантливых учёных будем вынуждать работать на западные компании или у нас, или за рубежом. Необходимо повышать уровень жизни, минимальные зарплаты», — указал он.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что дефицит годовых доходов всех граждан России относительно уровня, который бы позволил поддержать доходы по крайней мере до уровня прожиточного минимума, оценивается в 800 млрд рублей, то есть около 0,3% российского ВВП и менее 1% от российского бюджета.