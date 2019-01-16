Среда, 16 Января 2019 года
22:30:55 МСК

Власти обещают, что проблемный дом в Костроме достроят до конца 2019 года

Экономика

Предполагается, что многоквартирный дом на Агашкиной горе достроит новая компания

Кострома, 16 января 2019, 22:30 — REGNUM  В Костроме обещают завершить строительство многоквартирного дома на Агашкиной горе до конца текущего года, сообщает областное телевидение «Русь». Завершения строительства ждут около 50 костромских семей.

Строительство дома было приостановлено в середине прошлого года. Новый застройщик «РК Строй» проводит ревизию на объекте и приступит к монтажу панелей.

«С августа мы многократно обращались в Министерство строительства, т.к. они курируют объекты СУ-155, поэтому по итогам этих обращений, общения с министерством, поездки заместителя губернатора к замминистру, все-таки определили подрядчика, который эти работы будет выполнять», — отмечает заместитель директора областного департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Николай Ухов.

ИА REGNUM напоминает, что строительные работы в двух многоквартирных домах в микрорайоне Агашкина гора в Костроме были приостановлены в мае 2015 года.

«На федеральном уровне был определен банк-санатор АКБ «Российский Капитал», который профинансирует работы по завершению строительства объектов компании. Одна многоэтажка на Агашкиной горе уже сдана в эксплуатацию, собственники получили ключи от квартир», — сообщала пресс-служба губернатора области.

Во втором проблемном доме был осуществлен монтаж 10 этажа по двум секциям из пяти запланированных, еще одна часть здания была возведена до уровня второго этажа.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы долевого строительства жилья
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить