Власти обещают, что проблемный дом в Костроме достроят до конца 2019 года

Кострома, , 22:30 — REGNUM В Костроме обещают завершить строительство многоквартирного дома на Агашкиной горе до конца текущего года, сообщает областное телевидение «Русь». Завершения строительства ждут около 50 костромских семей.

Строительство дома было приостановлено в середине прошлого года. Новый застройщик «РК Строй» проводит ревизию на объекте и приступит к монтажу панелей.

«С августа мы многократно обращались в Министерство строительства, т.к. они курируют объекты СУ-155, поэтому по итогам этих обращений, общения с министерством, поездки заместителя губернатора к замминистру, все-таки определили подрядчика, который эти работы будет выполнять», — отмечает заместитель директора областного департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Николай Ухов.

ИА REGNUM напоминает, что строительные работы в двух многоквартирных домах в микрорайоне Агашкина гора в Костроме были приостановлены в мае 2015 года.

«На федеральном уровне был определен банк-санатор АКБ «Российский Капитал», который профинансирует работы по завершению строительства объектов компании. Одна многоэтажка на Агашкиной горе уже сдана в эксплуатацию, собственники получили ключи от квартир», — сообщала пресс-служба губернатора области.

Во втором проблемном доме был осуществлен монтаж 10 этажа по двум секциям из пяти запланированных, еще одна часть здания была возведена до уровня второго этажа.