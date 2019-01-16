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Bank of America и Goldman Sachs тянут Уолл-стрит наверх

Экономика

Dow Jones вырос до 24 199,72 пункта

Bank of America и Goldman Sachs тянут Уолл-стрит наверх
Иллюстрация: Pixabay.com
Нью-Йоркская фондовая биржа

Нью-Йорк, США, 16 января 2019, 22:42 — REGNUM  Основные индексы Уолл-стрит достигли максимумов за четыре недели благодаря прибылям компаний банковского сектора, 16 января передает агентство Reuters.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 134,13 пункта (0,56%), до 24 199,72 пункта, индекс S&P 500 вырос на 7,50 пункта (0,29%), до 2617,80 пункта, индекс Nasdaq Cвырос на 13,14 пункта (0,19%), до 7036,98 пункта.

Рост индексов 16 января обеспечили, прежде всего, превосходные результаты Bank of America и Goldman Sachs — акции финансовых корпораций выросли на 7,63% и 8,29% соответственно.

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