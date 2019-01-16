Нацбанк Украины: два транша от МВФ Украина получит уже в 2019 году

Киев, , 22:34 — REGNUM В 2019 году Международный валютный фонд (МВФ) предоставит Украине два транша, заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, сообщает 16 января «112 Украина».

По его словам, оба транша будут в размере $1,3 млрд. Первый из них придет в мае, второй — в сентябре, отметил Смолий. Он также добавил, что в декабре 2018 года Украина получила первый транш в размере $1,4 млрд.

Напомним, в декабре 2018 года МВФ и Украина начали новую программу кредитования. По ней Киев в течение 14 месяцев получит $3,9 млрд от фонда. Чтобы согласовать программу, Киев повысил цены на газ для населения в ноябре 2018 года. Таким образом, за кредиты, которые берет Киев, вынуждены расплачиваться простые граждане, которые становятся беднее год от года.