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В Челябинске ФАС отменила итоги конкурса на отлов животных

Экономика

Торги пройдут повторно

В Челябинске ФАС отменила итоги конкурса на отлов животных
Марина Каширская © ИА REGNUM
Бездомные собаки

Челябинск, 16 января 2019, 21:45 — REGNUM  В Челябинске управление ФАС отменило результаты аукциона на отлов бездомных животных. Теперь предстоят новые торги.

Аукцион с начальной ценой контракта более 19,6 млн рублей был объявлен в декабре 2018 года. На конкурс поступила одна заявка, от ООО «Ремком». Она была признана соответствующей требованиям и законодательству о контрактной системе и аукционной документации.

Но заключение контракта было приостановлено. Это связано с поступившей в управление ФАС жалобой одного из граждан. По мнению челябинца, заказчик опубликовал проект контракта, документацию и само извещение об аукционе с нарушением нескольких нормативных актов.

16 января жалоба гражданина была рассмотрена комиссией областного УФАС и признана частично обоснованной. Итогом стала отмена протоколов конкурса. Саму закупку не отменили, но заказчика — Управление экологии и природопользования администрации Челябинска — обязали продлить приём заявок.

Добавим, сейчас на портале госзакупок этот аукцион помечен как приостановленный.

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Государственные закупки
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