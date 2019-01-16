В Челябинске ФАС отменила итоги конкурса на отлов животных

Челябинск, , 21:45 — REGNUM В Челябинске управление ФАС отменило результаты аукциона на отлов бездомных животных. Теперь предстоят новые торги.

Аукцион с начальной ценой контракта более 19,6 млн рублей был объявлен в декабре 2018 года. На конкурс поступила одна заявка, от ООО «Ремком». Она была признана соответствующей требованиям и законодательству о контрактной системе и аукционной документации.

Но заключение контракта было приостановлено. Это связано с поступившей в управление ФАС жалобой одного из граждан. По мнению челябинца, заказчик опубликовал проект контракта, документацию и само извещение об аукционе с нарушением нескольких нормативных актов.

16 января жалоба гражданина была рассмотрена комиссией областного УФАС и признана частично обоснованной. Итогом стала отмена протоколов конкурса. Саму закупку не отменили, но заказчика — Управление экологии и природопользования администрации Челябинска — обязали продлить приём заявок.

Добавим, сейчас на портале госзакупок этот аукцион помечен как приостановленный.