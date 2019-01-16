В Зауралье закрыли единственное предприятие по утилизации ртути

Курган, , 22:02 — REGNUM В Курганской области приостановлена деятельность единственного предприятия по сбору ртутьсодержащих отходов у населения и предприятий. Причины — отсутствие лицензии у ООО «ЭКО-Меркурий» и критическое накопление необезвреженных отходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

В ходе осмотра территории и помещений ООО «ЭКО-Меркурий» установлено, что хранение отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется с грубыми нарушениями природоохранного законодательства. Ртутьсодержащие лампы хранятся навалом в открытом виде, без герметичной тары, среди них имеются разбитые. Превышен максимальный срок накопления отходов первого класса опасности.

Решением Курганского городского суда по иску природоохранного прокурора ООО «ЭКО-Меркурий» обязано обеспечить обезвреживание накопленных на производственной площадке отработанных ртутьсодержащих ламп и других отходов.