Среда, 16 Января 2019 года
22:02:08 МСК

В Зауралье закрыли единственное предприятие по утилизации ртути

Экономика

По причине отсутствия лицензии и критического накопления необезвреженных отходов

Курган, 16 января 2019, 22:02 — REGNUM  В Курганской области приостановлена деятельность единственного предприятия по сбору ртутьсодержащих отходов у населения и предприятий. Причины — отсутствие лицензии у ООО «ЭКО-Меркурий» и критическое накопление необезвреженных отходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

В ходе осмотра территории и помещений ООО «ЭКО-Меркурий» установлено, что хранение отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется с грубыми нарушениями природоохранного законодательства. Ртутьсодержащие лампы хранятся навалом в открытом виде, без герметичной тары, среди них имеются разбитые. Превышен максимальный срок накопления отходов первого класса опасности.

Решением Курганского городского суда по иску природоохранного прокурора ООО «ЭКО-Меркурий» обязано обеспечить обезвреживание накопленных на производственной площадке отработанных ртутьсодержащих ламп и других отходов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушение правил хранения ртути
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить