ВЭФ назвал основные глобальные риски в 2019 году

Женева, Швейцария, , 20:52 — REGNUM Политическая напряжённость между ведущими мировыми державами и угроза полномасштабной глобальной торговой войны являются одними из основных рисков, с которыми будет сталкиваться человечество в 2019 году. Об этом говорится в опубликованном 16 января ежегодном докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Сообщается, что доклад был составлен по результатам опроса около тысячи законодателей, бизнесменов, учёных и экспертов из разных стран мира.

Подавляющее большинство участников опроса заявили, что ожидают в 2019 году повышения рисков в экономической и политической сферах, наращивания конфронтации между странами, размывания торговых соглашений, а также роста рисков, связанных с кибератаками и хищениями данных.

Президент Всемирного экономического форума Берге Бренде, комментируя доклад, заявил, что самым серьёзным риском в начавшемся году является «отсутствие готовности к сотрудничеству».

Отдельное место в докладе отведено проблемам климата. Эксперты называют в числе наиболее опасных рисков неудачи в борьбе с глобальным потеплением, масштабные стихийные бедствия, экстремальные погодные явления, а также нехватку питьевой воды.