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ВЭФ назвал основные глобальные риски в 2019 году

Экономика

Эксперты считают главными угрозами в 2019 году торговые войны и рост политической напряжённости на мировой арене

Женева, Швейцария, 16 января 2019, 20:52 — REGNUM  Политическая напряжённость между ведущими мировыми державами и угроза полномасштабной глобальной торговой войны являются одними из основных рисков, с которыми будет сталкиваться человечество в 2019 году. Об этом говорится в опубликованном 16 января ежегодном докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Сообщается, что доклад был составлен по результатам опроса около тысячи законодателей, бизнесменов, учёных и экспертов из разных стран мира.

Подавляющее большинство участников опроса заявили, что ожидают в 2019 году повышения рисков в экономической и политической сферах, наращивания конфронтации между странами, размывания торговых соглашений, а также роста рисков, связанных с кибератаками и хищениями данных.

Президент Всемирного экономического форума Берге Бренде, комментируя доклад, заявил, что самым серьёзным риском в начавшемся году является «отсутствие готовности к сотрудничеству».

Отдельное место в докладе отведено проблемам климата. Эксперты называют в числе наиболее опасных рисков неудачи в борьбе с глобальным потеплением, масштабные стихийные бедствия, экстремальные погодные явления, а также нехватку питьевой воды.

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Торговые войны США
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