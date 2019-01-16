Норвегия спорит с ЕС за право на шельфовые ресурсы Шпицбергена

Осло, , 20:25 — REGNUM Верховный суд Норвегии начал рассмотрение дела о разрешении рыбакам стран Евросоюза заниматься ловлей снежного краба в водах арктических островов к северу от Норвегии без разрешения Осло. Ситуация может изменить экономическое положение региона, сообщает Reuters.

Суду предстоит решить, к каким ресурсам относится снежный краб: рыбным ресурсам, перемещающимся в водах, или оседлым видам, живущим на дне моря. Если краба признают оседлым, то он станет относиться к ресурсам норвежского континентального шельфа. Разрешение на международный вылов снежного краба в водах около Шпицбергена может стать прецедентом, который позволит другим странам претендовать на добычу других шельфовых — углеводородных — ресурсов.

Напомним, спор ЕС с Норвегией обострился в 2016 году, когда Еврокомиссия выдала лицензии на вылов снежного краба 16 судам из Литвы, Латвии и Испании в районе Шпицбергена. Норвегия эти лицензии официальными не признала, и получившие их рыболовецкие суда были задержаны, а предприятиям выписаны крупные штрафы.

Норвежская сторона настаивает на том, что Еврокомиссия не имеет права выдавать рыболовные лицензии на снежного краба. Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде заявила, что «это право принадлежит только Норвегии как прибрежному государству».

Согласно Шпицбергенскому трактату от 1920 года, архипелаг формально находится под суверенитетом Норвегии, однако право использовать его природные ресурсы есть у всех 42 стран, подписавших договор. В то же время в документе не содержится отдельных положений о шельфовых ресурсах, что позволяет Норвегии отстаивать исключительное право на полезные ископаемые.

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