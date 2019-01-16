Собянин и Силуанов с сарказмом обсудили национальные проекты

Евгений Цоц, , 21:19 — REGNUM

Разговор о национальных проектах на Гайдаровском форуме с участием первого вице-премьера РФ Антона Силуанова и мэра Москвы Сергея Собянина получился на удивление колким и неуступчивым. Два политика несколько раз не сошлись друг с другом во мнении, улыбались при ответах не без сарказма, шутили, а следом пытались ещё лучше донести своё видение. До прямого конфликта не дошло, но третий участник дискуссии, глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, выглядел в этом споре нейтральным наблюдателем, хотя старательно возводил известные всем либеральные смысловые конструкции.

Речь шла о национальных проектах. Главной причиной разногласий стали напористо проталкиваемые мэром тезисы о том, что государству нужно вкладываться именно в Москву. Её, для корректности, он называл большими городами и агломерациями, но иногда и прямо переходил на московские примеры.

Так, мэр напомнил об успешном опыте Москвы по работе с инвесторами, когда на каждый рубль, который даёт город в инфраструктуру, инвесторы вкладывают три. Для эффективности нацпроектов также нужны дополнительные средства. А следовательно, не договорил градоначальник, и управленцы, которые умеют их приумножить — из внебюджетных фондов и частных капиталов.

«Казалось бы, какая проблема распределить 100 млрд на увеличение жилищного строительства? 100 млрд, конечно, для страны не деньги. А вот как туда привлечь 4 трлн внебюджетных ресурсов и ещё триллиончик на инфраструктуру для жилья — вот это задача», — сказал Собянин. И увидел улыбку Силуанова.

«Для Москвы небольшие деньги. Для нас очень серьёзные», — отреагировал тот.

«Для страны небольшие деньги по сравнению с 5 триллионами, которые будут расходоваться на эти цели. Ну это же несопоставимые вещи, абсолютно!» — довёл до конца мысль мэр Москвы.

Далее Собянин рассказал, что инвестиции в инфраструктуру крупного города намного выгоднее, чем в условное село:

«Если эти инвестиции в инфраструктуру вложить в сельскую местность, то это, конечно, будет играть роль и даст толчок. Но если эти инвестиции вложить в крупные городские агломерации, то они дадут толчок в 5−6 раз больше. Это не означает, что не нужно заниматься селом. Просто мы должны видеть приоритеты. Когда у тебя ограниченное количество ресурсов, дополнительных ресурсов… Я не говорю о текущей нашей политике, она как продолжалась, так и продолжается. Мы же говорим о дополнительных ресурсах, которые мы сконцентрировали и хотим дать в те точки, которые дадут сразу нам взрывной рост или хотя бы какую-то динамику. Без развития агломераций крупных городов, без концентрации инвестиций там, никакого роста ни инновационной экономики, ни производительности труда не будет. В этом я убеждён», — заявил мэр Москвы.

Он предложил набраться политической воли и сосредоточиться на точках роста, а помогать остальным лишь тогда, когда на это появятся средства:

«Если мы все деньги размажем ровным слоем на наших миллионах километров территории, то никакого прорыва не будет».

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Силуанов об эффективности спорить не стал, но отметил, что назначение нацпроектов ей не ограничивается:

«Я согласен с Сергеем Семёновичем, что если мы хотим получить быстрый эффект от вложений, то, конечно, это агломерации, это большие города. Но, очевидно, нельзя забывать и про другие регионы, где, быть может, нет такого скопления промышленности, людей. Там тоже люди должны получать те же самые услуги государственные — образование, здравоохранение. Там тоже люди должны ездить по нормальным дорогам. Это наша обязанность».

Ну и в завершении Собянин спрогнозировал, что доля малого и среднего бизнеса в экономике не достигнет 30%.

«Я не очень верю, когда говорят, что у нас доля малого и среднего бизнеса в экономике будет 30 процентов. Надо закрыть «Газпром», «Роснефть», и тогда у нас доля малого и среднего бизнеса будет 30%. Либо месторождения раздать малому и среднему бизнесу», — не без иронии рассуждал он.

«Сергей Семёнович не верит в то, что доля малого и среднего бизнеса должна увеличиться. Но у нас такие задачи стоят: за шесть лет увеличить долю малого и среднего бизнеса с 22 до 32,5%, то есть на 10 пунктов», — ответил Силуанов.

Мэр Москвы улыбался и кивал головой.

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О том, что доля малого и среднего бизнеса в стране должна увеличиться, не раз говорил президент России Владимир Путин. В том числе и в ежегодном послании Федеральному собранию, которое в 2018 году состоялось перед выборами главы государства.

Очевидно, региональный глава в этом словесном фехтовании был атакующей стороной, вёл себя более раскованно, а федеральный чиновник как мог защищался и даже не пытался контратаковать. Что это, дерзкий региональный лоббизм, пытающийся заполучить крупный финансовый поток, или причины следует искать в политической плоскости? Почему федеральный центр позволяет прямо поучать себя, выслушивает советы о необходимости проявить политическую волю. Ведь эта беседа, как минимум, транслируется в прямом эфире и её видят главы других регионов, кого, возможно, также теснит вертикаль власти.

Ответа нет, но напомним, что в декабре встреча Сергея Собянина с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым проходила для столичного мэра не менее легко. Он рассказывал об успехах Москвы, не получая даже очевидных вопросов о городских проблемах.

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