Мининфраструктуры Украины: «Укрпочта» нуждается в инвестициях

Киев, , 20:13 — REGNUM «Укрпочта» нуждается в привлечении инвестиций в ее логистическую сеть, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время встречи с главой наблюдательного совета «Укрпочты» Бенуа Плеской, сообщает 16 января «Укринформ».

По его словам, украинская компания нуждается в развитии, а оно может быть обеспечено инвестициями и «мультимодальным перемещением транзитных отправлений». Помимо этого, отметил Омелян, «Укрпочта» должна сохранять свою социальную функцию.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко потребовал, чтобы «Укрпочта» сохранила в полном объеме возможность доставки пенсий в селах. В то же время компания повысила тарифы на почтовые отправления в среднем на 15%.