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Мининфраструктуры Украины: «Укрпочта» нуждается в инвестициях

Экономика

В частности, в свою логистическую сеть

Мининфраструктуры Украины: «Укрпочта» нуждается в инвестициях
Ievsiukova&Soloviova
Укрпочта

Киев, 16 января 2019, 20:13 — REGNUM  «Укрпочта» нуждается в привлечении инвестиций в ее логистическую сеть, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время встречи с главой наблюдательного совета «Укрпочты» Бенуа Плеской, сообщает 16 января «Укринформ».

По его словам, украинская компания нуждается в развитии, а оно может быть обеспечено инвестициями и «мультимодальным перемещением транзитных отправлений». Помимо этого, отметил Омелян, «Укрпочта» должна сохранять свою социальную функцию.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко потребовал, чтобы «Укрпочта» сохранила в полном объеме возможность доставки пенсий в селах. В то же время компания повысила тарифы на почтовые отправления в среднем на 15%.

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Социально-экономический кризис на Украине
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