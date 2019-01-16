Среда, 16 Января 2019 года
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Правительство Украины поддержало проверку правильности социальных выплат

Экономика

Киеву нужно как можно сильнее сократить выплаты субсидий

Правительство Украины поддержало проверку правильности социальных выплат
Иван Шилов © ИА REGNUM
Население Украины

Киев, 16 января 2019, 20:12 — REGNUM  Украинское правительство поддержало закон о проверках выплат субсидий гражданам, заявили в министерстве финансов Украины, сообщает 16 января УНИАН.

Согласно сообщению, закон «О верификации и мониторинге государственных выплат» был разработан минфином Украины и поддержан правительством. В ведомстве отметили, что, по опыту других стран, до 30% социальных выплат могут расходоваться «не по адресу». Также в минфине подчеркнули, что в 2017—2018 годах уже было предотвращено «неэффективное использование» как минимум 14 млрд гривен ($500 млн).

Напомним, Киев стремится как можно сильнее сократить социальные выплаты, так как это позволит сохранить средства в госбюджете, а также этого требуют западные «партнеры» Украины, выдающие ей кредиты.

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Социально-экономический кризис на Украине
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