Среда, 16 Января 2019 года
20:19:06 МСК

«Укрметаллургпром»: правительство должно продлить действие пошлин на лом

Экономика

Введение пошлин оказало позитивное влияние на украинскую металлургию

«Укрметаллургпром»: правительство должно продлить действие пошлин на лом
Металлолом

Киев, 16 января 2019, 20:10 — REGNUM  Правительство Украины должно продлить пошлины на экспорт металлолома, заявил глава объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков, сообщает 16 января УНИАН.

По его словам, два года действия пошлин очень позитивно отразились на украинской металлургии. Так, в течение двух лет на Украине было выплавлено 42 млн т стали и потреблено 6,48 млн т металлолома. Выпуск электрометаллургическими предприятиями стали за два года увеличился на 37%, а поступления от экспорта металлолома — в четыре раза.

Каленков добавил, что эти два года на металлургических предприятиях не было сокращений, а зарплата выросла на 66%.

Напомним, в 2017 году Украина ввела пошлины на экспорт металлолома в размере 30 евро за тонну, а в 2018 году продлила действие пошлин и увеличила их до 42 евро за тонну.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Металлургия и металлообработка
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить