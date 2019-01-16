«Укрметаллургпром»: правительство должно продлить действие пошлин на лом

Киев, , 20:10 — REGNUM Правительство Украины должно продлить пошлины на экспорт металлолома, заявил глава объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков, сообщает 16 января УНИАН.

По его словам, два года действия пошлин очень позитивно отразились на украинской металлургии. Так, в течение двух лет на Украине было выплавлено 42 млн т стали и потреблено 6,48 млн т металлолома. Выпуск электрометаллургическими предприятиями стали за два года увеличился на 37%, а поступления от экспорта металлолома — в четыре раза.

Каленков добавил, что эти два года на металлургических предприятиях не было сокращений, а зарплата выросла на 66%.

Напомним, в 2017 году Украина ввела пошлины на экспорт металлолома в размере 30 евро за тонну, а в 2018 году продлила действие пошлин и увеличила их до 42 евро за тонну.