СК проведет проверку информации о тараканах в обедах школьников в Ижевске

Ижевск, , 19:26 — REGNUM По факту информации о нарушении санитарных норм в столовой одной из школ Ижевска будет проведена доследственная проверка по ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Удмуртии.

Отмечается, что в сообщении одного из СМИ речь идет о столовой школы №56, где допускается антисанитария, в приготовленных блюдах дети обнаруживают насекомых. Аналогичные инциденты происходили и ранее, однако администрация школы не приняла необходимых мер для решения проблемы.

«В рамках проверки будет обеспечена всесторонняя проверка изложенных фактов, по результатам чего будет принято процессуальное решение. Ход проверки находится на контроле у руководства следственного управления», — подчеркнули в управлении.

Ранее член Общественной палаты Удмуртии, заместитель председателя региональной организации «Союз потребителей» София Гунина опубликовала на своей странице в одной из соцсетей сообщение об обращении в орагниазцию родителей учащихся школы, которые пожаловались на качестве питания в столовой.

К сообщению прикреплена фотография блюд, в которых видно тараканов.

«Будем разбираться вместе с контролирующими органами», — заверила Гунина.

По информации, опубликованной на образовательном портале Удмуртии, в 88,5% школ в Ижевске услуга питания выведена на аутсорсинг. Услуги по организации питания школьников оказывают восемь учреждений питания, с которыми заключены муниципальные контракты. В 12 школах из 96 работают самостоятельные школьные столовые, школа №56 в этот перечень не входит. Предприятия, которые кормят школьников, получают помещение столовой в безвозмездную аренду на срок заключения контракта, они освобождаются от оплаты коммунальных услуг.