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Экономика Таджикистана выросла больше, чем ожидали

Экономика

Во всяком случае такие данные приводит госстатагентство

Душанбе, 16 января 2019, 19:01 — REGNUM  Рост внутреннего валового продукта Таджикистана превысил показатель, прогнозированный правительством страны, на 0,3% и составил 7,3%. Такие данные приводит Агентство по статистике при президенте Таджикистана.

ВВП страны, произведенный в прошедшем 2018 году, сложился на уровне более 68,8 млрд сомони (свыше $7,3 млрд). Причем практически сравнялись доли промышленности и сельского хозяйства — 17,3% и 18,7% соответственно.

На третьем месте в структуре экономики Таджикистана находится торговля, ее доля — 14%. Далее следуют доли транспорта (10,8%), налогов (10,6%) и строительства (9,7)%.

Напомним, что правительство Таджикистана ожидало рост экономики страны в 2018 году на уровне 7%. Аналогичные ожидания и от 2019-го года.

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Экономика Таджикистана
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