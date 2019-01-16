Инфляция в Таджикистане в 2018 году составила 5,4%

Душанбе, , 18:57 — REGNUM В 2018 году в Таджикистане замедлились темпы роста инфляции в потребительском секторе. Согласно данным Агентства по статистике страны, больше всего подорожали непродовольственные товары — на 6,4%. Цена бензина повысилась на 18,4%, бытовых приборов — на 12,1%, а сжиженного газа — на 6,6%.

Продовольствие в среднем повысилось в цене на 5%. В качестве примера приводится капуста, которая за год стала стоить почти в два раза больше, морковь подорожала на 51,8%, а сливочное масло — на 9,9%.

Тарифы на платные услуги населению, согласно официальной статистике, стали дороже на 4,9%: в частности, электроэнергия теперь обходится населению на 14,9% больше, водоснабжение подорожало на 10,4%, а авиабилеты — на 6,4%.

Напомним, что правительство страны планировало в 2018 году удержать инфляцию в пределах 7%. Точно так же, как и годом ранее. По итогам 2017 года также, согласно официальным данным, удалось сдержать рост инфляции, ее уровень составил 6,7%.

Отметим, что население скептически относится к обнародованным данным и считают, что как продукты, так и тарифы повысились в цене значительно больше, чем указывается в официальной статистике.

«В РТ нет альтернативы Агенству, поэтому оно может изобретать для народа любые цифры. Но обманом, разве можно улучшить НА ДЕЛЕ экономические показатели? Конечно, сказки на ночь всегда успокаивают детей», — пишут пользователи в Сети.

«Вода у нас подорожала почти на 300%!!! Было 61,5 дирамов (4,4 рубля) за куб, стало 2 сомони 34 дирама (16,6 рубля)», — уточняют таджикистанцы в комментариях.