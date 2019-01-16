На Украине за год «борщевой набор» подорожал в два раза

Киев, , 19:05 — REGNUM В 2018 году «борщевой набор» жителя Украины подорожал в два раза, заявил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, сообщает 16 января УНИАН.

По его словам, на конец 2017 года «борщевой набор» на Украине стоил 27,7 гривны (66 рублей), а на конец 2018 года — 56,6 гривны (135 рублей). В «борщевой набор» вошли по килограмму: свекла, капуста, картошка, морковь и лук.

Также Дорошенко отметил, что с 1 марта 2018 года по 1 января 2019 года «борщевой набор» подорожал на 57%, при этом лук вырос в цене на 93%, капуста — на 62%, морковь — 55%, свекла — на 50%, картошка — на 30%.

Напомним, ранее Дорошенко заявил, что к концу 2019 года овощи на Украине вырастут в цене на 20−25%.

Отметим, что после прихода в результате госпереворота в 2014 году к власти украинских националистов в стране начался системный кризис.