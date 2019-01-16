«Коммунальные технологии» подали иск на чувашского премьера

Чебоксары, , 18:43 — REGNUM В Арбитражный суд Чувашии поступило исковое заявление ООО «Коммунальные технологии» (КТ), где в прошлом году введено наблюдение. Дело примечательно тем, что ответчиком выступает председатель кабинета министров республики Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иск был подан 14 января, опубликован на сайте суда 15 января. Исковое заявление «Коммунальных технологий» касается признания «недействительным ненормативного правового акта, решения (действия, бездействия) незаконным (ст.197 АПК)». Исковое заявление подано в отношении премьера Ивана Моторин. Детали иска пока неизвестны, дата судебного заседания не назначена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Чувашии прошло собрание кредиторов КТ, в отношении которого введена процедура наблюдения. В нём приняли участие кредиторы, перед которыми сложился общий долг в сумме 911 млн рублей, самые крупные кредиторы — газовики и банкиры. В ходе заседания большинство кредиторов выступило за признание КТ, которая ранее обеспечивала теплом дома в Чебоксарах и Новочебоксарске, банкротом. Прекращение деятельности связано с расторжением на основании решений Арбитражного суда Чувашии договоров аренды в Чебоксарах «по причине просрочки внесения арендных платежей за пользование муниципальным теплосетевым имуществом».

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