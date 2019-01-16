«Чувашхлебопродукт» хочет кредит на 100 млн рублей

Чебоксары, , 18:04 — REGNUM В Чувашии предприятие, 100% акций которого принадлежат республике, планирует взять 100 млн рублей кредита на год. Средства нужны на закупку зерна. Соответствующее уведомлением опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступило акционерное общество «Чувашхлебопродукт». Компании потребовались банковские услуги по открытию невозобновляемой кредитной линии на закупку продовольственного зерна для мукомольно-крупяной промышленности с установлением лимита выдачи 100 млн рублей. Кредит предприятие хочет получить без обеспечения, то есть без залога, поручительства и без солидарного обеспечения.

Способ закупки — открытый запрос котировок в электронной форме.

Согласно документу, максимальная цена определена в сумме 8,5 млн рублей при процентной ставке за пользование кредитной линией — 8,5% годовых. Срок использования кредитной линии — 365 дней. Источником финансирования определены собственные средства предприятия. Планируется, что кредит будет погашаться равными долями ежемесячно.

Отметим, что 100% акций «Чувашхлебопродукта» находятся в государственной собственности Чувашии.