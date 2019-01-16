Чубайс продолжает уничтожать страну – экономист Михаил Делягин

Москва, , 18:06 — REGNUM Нынешняя российская система организации электроэнергетики создана в результате чудовищной и людоедской реформы, убеждён директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 16 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы «Роснано» Анатолия Чубайса, пожаловавшегося на низкую стоимость электроэнергии в РФ.

«Подобно Егору Гайдару, который с маниакальной упёртостью на любой вопрос отвечал, что нужно сократить социальные расходы бюджета и сделать так, чтобы люди не жили, точно так же Чубайс маниакально требует повышения цен на электроэнергию, — сказал Делягин. — Я напомню, что сегодняшняя система организации электроэнергетики была создана Чубайсом 15 лет назад в результате чудовищной, людоедской, разрушительной реформы. Чубайс разрушил единый технологический комплекс, потому что генерация и распределение электроэнергии — это единый технологический комплекс. Чубайс выбрал заведомо провальный вариант реформы. В результате отрасль, разорванная на части, срослась криво и очень неэффективно».

По словам экономиста, электроэнергия в РФ действительно потребляется крайне нерационально.

«Скажем, в Восточной Сибири у нас избыток электроэнергии, и Чубайс усугубил этот избыток, добившись постройки двух колоссальных ГЭС, — добавил Делягин. — У нас даже в 2010 году было наводнение на Амуре из-за того, что этим новым электростанциям было некуда девать энергию, и они держали воду до последней минуты и сбрасывали во время паводка, тем самым усугубляя его. Это так называемая проблема запертых мощностей. Во времена СССР был энергомост, который соединял запертые мощности Восточной Сибири с нашими промышленными районами. Строительство энергомоста — это сравнительно недорого, но Чубайс блокировал эту постройку всеми силами, так как если дешёвая электроэнергия придёт в РФ, то цена электроэнергии снизится и электроэнергетика станет локомотивом развития страны, которым она и должна быть. Каким она мыслилась большевиками».

Однако, как заметил Делягин, благодаря титаническим усилиям Чубайса, электроэнергетика стала тормозом.

«Логика Чубайса напоминает логику правительства РФ, что если обложить бедных налогами, то бедным станет быть невыгодно и все сразу разбогатеют, — продолжил экономист. — Логика Чубайса в том, что если электроэнергию сделать дорогой, то люди инвестируют в энергосберегающие технологии и будут потреблять её меньше. Но чтобы инвестировать, надо иметь деньги, а этих денег у людей нет из-за того, что тарифы слишком высоки. Чубайс занимается вечным делом российских либералов — он просто уничтожает страну».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выступая на Гайдаровском форуме, Чубайс заявил, что стоимость электроэнергии в России на сегодняшний день приблизительно в два раза ниже среднемировой.

По мнению Чубайса, чрезмерно низкие цены на электричество приводят к тому, что электроэнергия тратится неэффективно. Также бывший глава РАО «ЕЭС России» заявил, что причины дешевизны электроэнергии кроются в двух факторах: в девальвации рубля и в «антинародной реформе электроэнергетики, в создании рынка в электроэнергетике».

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