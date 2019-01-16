Украинских бизнесменов призвали остановить оформление грузов на таможне

Киев, , 18:16 — REGNUM Украинские предприниматели должны остановить растаможивание импортных грузов в знак протеста против повышения таможенных сборов и пошлин, заявила член общественного совета при государственной фискальной службе (ГФС) Украины Лилия Головко, сообщает 16 января УНИАН.

По ее словам, повышение индикативных цен правительством приведет к повышению таможенных пошлин и сборов, что нанесет ущерб бизнесу. Головко предложила не оформлять грузы на украинской таможне, а вернуть их назад. Также чиновник отметила, что предприниматели должны обращаться во все инстанции с претензиями.

Отмечается, что индикативные цены были повышены минимум на 20%.

Индикативные цены — это цены, которые должны устанавливать предприниматели на импортируемый товар, а на таможне следят за тем, чтобы стоимость товара была не ниже индикативной цены.

Напомним, ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за теневых схем на таможне Украина ежегодно теряет порядка $4 млрд.