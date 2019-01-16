ВЭБ.РФ приедет с бизнес-миссией в Тверскую область — Руденя

Тверь, , 17:55 — REGNUM Проекты по развитию инвестиционной активности Тверской области готова поддержать государственная корпорация ВЭБ.РФ. Об этом говорилось в ходе рабочей встречи губернатора Тверской области Игоря Рудени и председателя ВЭБ. РФ Игоря Шувалова, состоявшейся в Москве 16 января, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

На встрече, в частности, речь шла о перспективах развития промышленных кластеров и индустриальных парков, строительства выставочных комплексов.

«Мы договорились о проведении бизнес-миссии ВЭБ. РФ на территории области. Ознакомимся с действующими проектами ВЭБа, в том числе в сфере деревообработки, туризма, промышленными предприятиями, которые были профинансированы ВЭБом в предыдущие годы и развиваются в настоящее время. Также рассмотрим новые проекты, которые предлагаем к реализации», — прокомментировал Игорь Руденя итоги рабочей встречи.

Представителей ВЭБ. РФ пригласят на целый ряд крупных промышленных производств, действующих в Тверской области — СТОД, Осташковский кожевенный завод, а также перспективные площадки в Твери, Осташкове, Торжке, Конаково. Игорь Шувалов подтвердил, что команда группы ВЭБ. РФ и институтов развития посетит Тверскую область и встретится с представителями бизнеса и деловых кругов по вопросам перспективных инвестиционных проектов региона.

«Готовы поддержать развитие Тверской области», — сказал председатель ВЭБ.РФ.

Игорь Руденя отметил, что в первом полугодии 2019-го совместно с ВЭБ. РФ планируется сформировать портфель проектов по развитию инвестиционной активности в регионе с участием структур госкорпорации. На данный момент в Тверской области при финансовой поддержке ВЭБ. РФ реализовано четыре проекта общей стоимостью 60,4 млрд рублей в промышленности, здравоохранении, инфраструктуре. В целом объем инвестиций корпорации в регион составил 38,8 млрд рублей.