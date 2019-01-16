Суд обязал «ВКонтакте» заблокировать страницы с фальшивым Louis Vuitton

Санкт-Петербург, , 17:46 — REGNUM Социальная сеть «ВКонтакте» по решению суда будет обязана заблокировать страницы, где предлагается приобрести товары с поддельной маркировкой бренда Louis Vuitton. О вердикте Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга сообщила 16 января судебная пресс-служба города.

Исковое заявление к ООО «ВКонтакте», Управлению Роскомнадзора по Северо-Западному округу подала Санкт-Петербургская транспортная прокуратура. Надзорное ведомство требовало признания информации, размещенной в одной из групп соцсети, запрещенной к распространению на территории РФ.

На этих страницах «ВКонтакте» пользователям предлагалось приобрести палантины, маркированные товарными знаками Louis Vuitton, хотя правообладатель Louis Vuitton Malletier не давал согласия на реализацию своей продукции этим сетевым торговцам.

При этом маркировка предлагаемых в группе изделий не соответствует оригинальной: шрифт и размещение ярлыков по уходу за изделием не соответствуют стандартам компании.

«Общая сумма ущерба, причиненного правообладателю, составляет минимум 370 000 рублей. Суд требования истца удовлетворил», — отметили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Louis Vuitton — французский дом моды, специализирующийся на производстве модной одежды, парфюмерии, сумок и других аксессуаров класса «люкс».

Читайте также: В Instagram обнаружили священника в Louis Vuitton

Читайте также: Владимир Путин принял главу Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно