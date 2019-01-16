Артамонов предложил активнее применять «цифру» в сельских проектах

Калуга, , 17:11 — REGNUM В работе агропромышленного комплекса Калужской области активно внедряется цифровизация. Об этом рассказал сегодня, 16 января, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, калужский губернатор принял участие в дискуссии на тему: «Государство и бизнес на пути цифровой трансформации агропромышленного комплекса», состоявшейся в рамках X Гайдаровском форума.

В качестве успешных примеров локальной цифровизации Анатолий Артамонов привел калужскую программу «100 роботизированных ферм», а также применение в регионе системы управления технологическими процессами обработки земли для улучшения ее плодородия. Наиболее удачным глобальным проектом калужский губернатор назвал внедрение в стране автоматизированной системы «Меркурий». С помощью этой уникальной системы контрольные органы получили возможность отслеживать информацию о производстве и реализации животноводческой продукции, как на территории субъектов, так и страны в целом.

«Это позволило повысить в отрасли добросовестную конкуренцию, обезопасить рынок продовольствия в стране», — подчеркнул Артамонов.

По мнению губернатора Калужского региона, цифровая трансформация также весьма важна для активного выхода на международные рынки. В Калужской области, отметил Артамонов, с целью развития экспорта реализовано два крупных проекта — мультимодальный транспортно-логистический комплекс «Фрейт Вилладж», позволяющий обеспечить железнодорожные перевозки различных грузов между Россией и странами Юго-восточной Азии, и инновационное предприятие по обработке продовольственной продукции для длительной транспортировки и хранения «Теклеор».

Между тем, губернатор Артамонов, считает, что применять новые технологии следует в гораздо больших масштабах. В числе первоочередных решений на государственном уровне глава Калужского региона предложил «оцифровать все земли сельскохозяйственного назначения», разместив данную информацию на едином портале, доступном для инвесторов. Кроме того, следует создать условия для подготовки соответствующих специалистов для работы на селе в новых условиях и урегулировать нормативную базу в пользу сельского хозяйства.

«С помощью цифровых технологий надо идти к управлению всей системой агропрома», — подытожил Анатолий Артамонов.

Добавим, что в дискуссии по цифровизации российского агропрома приняли участие заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков, представители руководства министерства сельского хозяйства страны, институтов развития, главы регионов, крупных агропромышленных российских и международных компаний. Как отмечали участники дискуссии «Государство и бизнес на пути цифровой трансформации агропромышленного комплекса», внедрение новых технологий в АПК — важный фактор развития отрасли, который позволит повысить качество и безопасность выпускаемой продукции, её конкурентоспособность на российском и международном рынках.