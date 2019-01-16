У национальных проектов в РФ нет будущего – экономист Жуковский

Москва, , 17:37 — REGNUM Финансирование национальных проектов в РФ превратилось в переливание денег из пустого в порожнее, полагает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 16 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина, сказавшего, что для вхождения РФ в число пяти крупнейших мировых экономик следует вдобавок к реализации национальных проектов существенно увеличить полномочия субъектов Российской Федерации.

«Сказанное Кудриным про перераспределение бюджетного финансирования из федерального центра в регионы — это святая истина, и она была известна всем экспертам и управленцам, — сказал Жуковский. — Это было надо делать в 2002 и 2003 годах. И. кстати, когда Кудрин был министром финансов, он не сильно про это заикался, и его устраивало, что 75% всех бюджетных потоков аккумулируются в Москве, а регионы сидят на голодном пайке».

При этом экономист уточнил, что данный шаг важен, но необходимо менять всю структуру экономики.

«Да, у регионов останется больше денег, но если деньги пойдут в никуда, от этого никому легче не станет, — добавил Жуковский. — Гораздо важнее, если бы Кудрин сказал, что надо отстать от населения и перестать душить его налогами и отменить повышение НДС».

Что касается национальных проектов, то, по словам экономиста, Кудрин высказался о них комплиментарно в том числе и потому, что он тоже ответственен за их выполнение.

«Само собой, он должен о них говорить, — сказал Жуковский. — Но дело в том, что у национальных проектов будущего в РФ нет. Их финансирование — это по большому счёту переливание денег из пустого в порожнее. Из-за нецелевого использования средств многие программы были провалены. Мы можем хоть 25 трлн в эти национальные проекты вливать, но если все эти проекты реализуются крупными компаниями-монополистами, фамилии владельцев которых мы знаем по списку «Форбс», то никакого прорыва не будет. Даже федеральная антимонопольная служба заявила о том, что 95−96% всех госзакупок проходит на неконкурсной и неконкурентной основе. То есть изначально известен победитель. Чем больше денег будет вливаться (в нацпроекты — прим. ИА REGNUM ), тем сильнее будет становиться отток капиталов. Нацпроекты — это просто политический жупел и пропагандистский ход».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Кудрин, выступая в ходе Гайдаровского форума, заявил, что для того, чтобы Россия попала в число пяти крупнейших мировых экономик, следует вдобавок к реализации национальных проектов существенно увеличить полномочия субъектов Российской Федерации. Также, по его мнению, следует передать часть федеральных земель властям в регионах.

«Это серьёзные структурные шаги, они не все прописаны в нацпроектах. Я считаю, что нам нужны дополнительные меры политики, которые создадут драйв и экономический рост», — цитирует Кудрина «КоммерсантЪ».

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