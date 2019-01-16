Чебоксары, Саратов, Киров и Пермь: где самый дорогой бензин в Поволжье

Нижний Новгород, , 17:00 — REGNUM По состоянию на 9 января в Приволжском федеральном округе средняя цена за литр бензина составила 42,94 рубля. При этом самая высокая средняя цена автомобильного топлива зафиксирована в Чувашии — 43,97 рубля за литр, самая низкая в размере 41,95 рубля за литр — в Ульяновске, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата.

По информации ведомства, самый дорогой бензин марки АИ-92 продается в Саратове по цене 41,9 рубля за литр. При этом еще в восьми регионах стоимость литра 92-го бензина — выше 41 рубля. Самый дешевый бензин указанной марки продается в Саранске по 40,39 рубля за литр, в Ульяновске, Казани и Йошкар-Оле его цена колеблется в диапазоне от 40,52 до 40,94 рубля.

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Самая высокая стоимость бензина марки АИ-95 также зафиксирована в Саратовской области — она составила 45,22 рубля за литр. Далее следует Оренбург, где 95-й бензин стоит 45,12 рубля за литр. Еще в девяти регионах ПФО топливо этой марки продается по цене в диапазоне от 44,29 рубля в Кирове до 44,6 рубля в Ижевске. Лидирует по самому дешевому бензину этой марки Татария, где его стоимость составила 43,15 рубля. Также не поднялась цена выше 43,89 рублей в Ульяновске и Марий Эл.

Бензин марки АИ-98 по самым высоким ценам продают жителям Пермского края и Кировской области, здесь жителям приходится платить за литр 51,82 рубля. От 50,35 рублей и до 50,87 рублей составляет цена на 98-й бензин в Чебоксарах, Саратове и Самаре. Жителям Марий Эл, Нижегородской и Оренбургской областей приходиться платить за бензин марки АИ-98 от 49,56 до 49,74 рубля. Самая низкая цена высокооктанового топлива наблюдается в Ульяновске — 48,43 рубля за литр, в Саранске — 48,58 рубля, в Пензе — 48,99 рубля.

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При средней в ПФО цене за литр дизельного топлива в размере 46,9 рубля максимальная его стоимость составила в Пермском крае 48,12 рубля за литр, в Кирове — 48,05 рубля. В Самаре, Оренбурге, Чебоксарах, Йошкар-Оле дизель продается по цене от 47,14 рубля до 47,58 рубля за литр. Жителям Удмуртии, Мордовии, Башкирии и Нижегородской области приходится платить по 46,4 — 46,67 рубля за литр дизеля. В Ульяновске, Саратове и Пензе дизельное топливо продается по цене от 45,54 до 45,69 рубля. Минимальная цена дизеля наблюдается в Казани — 45,13 рубля.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, узнав о том, что в Саратове — самый дорогой в ПФО бензин марок АИ-92 и АИ-95, депутаты областной думы решили обратиться в местное управление ФАС.

Народные избранники требуют, чтобы антимонопольное ведомство занялось вопросом ценообразования на самые ходовые марки бензина в регионе.

За период с 24 декабря по 9 января бензин в России подорожал на 0,5%, дизельное топливо — на 1%. За указанный период рост цен на бензин наблюдался в 63 центрах субъектов Федерации. Наиболее всего он подорожал в Нарьян-Маре — на 2,1%, Анадыре — на 1,8%, Магадане, Черкесске и Хабаровске — на 1,7%.

Снижение цен на бензин зафиксировано в девяти центрах субъектов Федерации, наиболее заметное снижение цен отмечено в Кызыле — на 1,2%.

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